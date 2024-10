Sesso e thriller in ‘Inganno’, da oggi su Netflix: l’intervista a Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti sono i protagonisti della serie ‘Inganno’, da oggi su Netflix con la regia di Pappi Corsicato: un thriller sentimentale che gioca tra la suspense, la rottura dei tabù e le verità scomode sull’amore. È la storia di un’appassionante relazione, in cui non mancano ombre e segreti, che mette in crisi Sbircialanotizia.it - Sesso e thriller in ‘Inganno’, da oggi su Netflix: l’intervista a Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)sono i protagonisti della serie, dasucon la regia di Pappi Corsicato: unsentimentale che gioca tra la suspense, la rottura dei tabù e le verità scomode sull’amore. È la storia di un’appassionante relazione, in cui non mancano ombre e segreti, che mette in crisi

Sesso e thriller in ‘Inganno’ - da oggi su Netflix : l’intervista a Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti - È la storia di un’appassionante relazione, in cui non mancano ombre e segreti, che mette in crisi le convenzioni sociali e gli equilibri familiari, sovvertendo il ruolo della maternità nella cultura mediterranea. . Gabriella (Guerritore) è la proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana, una donna elegante, fiera dei suoi sessant’anni e consapevole del suo ruolo. (Dailyshowmagazine.com)