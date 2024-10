“Seguite quella barca”. Temptation Island, Filippo manda a monte la gita. Sale sul motoscafo e blocca tutto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Caos a Temptation Island durante l’ultima puntata andata in onda martedì 8 ottobre in prima serata su Canale 5. La coppia formata da Giulia Duranti e Mirco Rossi ha regalato un clamoroso e inaspettato colpo di scena, con il giovane sempre più attratto e vicino alla single. Terminati i video per lei nel pinnettu, Giulia disgustata, richiama Filippo e nell’attesa ha un duro sfogo con le altre fidanzate. È furibonda nei confronti di Mirco ed inizia a tirare fuori questioni molto personali che li riguardano e si rivolge addirittura alla madre del fidanzato e parla di soldi. “Devo trovarmi uno con i soldi, come dice la sua cara mammina. Meglio uno con i soldi e che mi ami davvero. Sapevo che era una mer**. In bocca al lupo a chi se lo prenderà perché questo non vuole spendere un euro, non si esce di casa. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Caos adurante l’ultima puntata andata in onda martedì 8 ottobre in prima serata su Canale 5. La coppia formata da Giulia Duranti e Mirco Rossi ha regalato un clamoroso e inaspettato colpo di scena, con il giovane sempre più attratto e vicino alla single. Terminati i video per lei nel pinnettu, Giulia disgustata, richiamae nell’attesa ha un duro sfogo con le altre fidanzate. È furibonda nei confronti di Mirco ed inizia a tirare fuori questioni molto personali che li riguardano e si rivolge addirittura alla madre del fidanzato e parla di soldi. “Devo trovarmi uno con i soldi, come dice la sua cara mammina. Meglio uno con i soldi e che mi ami davvero. Sapevo che era una mer**. In bocca al lupo a chi se lo prenderà perché questo non vuole spendere un euro, non si esce di casa.

