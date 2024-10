Scrutatori e presidenti di seggio: aperte le iscrizioni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I cittadini che vogliono diventare Scrutatori o presidenti di seggio elettorale possono ora presentare domanda per essere inseriti nel rispettivo albo.Chi è interessato a far parte dell'albo dei presidenti di seggio, in particolare, ha tempo per presentare domanda fino al 31 ottobre, mentre Modenatoday.it - Scrutatori e presidenti di seggio: aperte le iscrizioni Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I cittadini che vogliono diventaredielettorale possono ora presentare domanda per essere inseriti nel rispettivo albo.Chi è interessato a far parte dell'albo deidi, in particolare, ha tempo per presentare domanda fino al 31 ottobre, mentre

