Rendite catastali, a Roma e Milano fino a oltre 30% in più (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Aumenti delle Rendite catastali del 16-18% nel caso del passaggio di una classe e di oltre il 30% nel caso di un salto più ampio di due classi. E' quanto provocherebbe a Roma e Milano un aggiornamento dei valori catastali legato alle ristrutturazioni edilizie. A Roma, ad esempio, un'abitazione popolare A4 della classe più bassa con 6 vani catastali in zona censuaria 2 con una rendita di livello base di 759 euro arriverebbe a 883 euro con passaggio di una classe (+16%) e a 1.038 euro con il passaggio di due classi (+36%). A Milano invece, un'abitazione popolare A4 di classe intermedia con 6 vani catastali in zona censuaria 2 passerebbe da una rendita di 604 euro a 712 euro con il passaggio di una classe (+18%) e a 836 euro con il passaggio di due classi. L'aumento della rendita si fa sentire anche in città più piccole. Quotidiano.net - Rendite catastali, a Roma e Milano fino a oltre 30% in più Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Aumenti delledel 16-18% nel caso del passaggio di una classe e diil 30% nel caso di un salto più ampio di due classi. E' quanto provocherebbe aun aggiornamento dei valorilegato alle ristrutturazioni edilizie. A, ad esempio, un'abitazione popolare A4 della classe più bassa con 6 vaniin zona censuaria 2 con una rendita di livello base di 759 euro arriverebbe a 883 euro con passaggio di una classe (+16%) e a 1.038 euro con il passaggio di due classi (+36%). Ainvece, un'abitazione popolare A4 di classe intermedia con 6 vaniin zona censuaria 2 passerebbe da una rendita di 604 euro a 712 euro con il passaggio di una classe (+18%) e a 836 euro con il passaggio di due classi. L'aumento della rendita si fa sentire anche in città più piccole.

