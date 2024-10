Prato, scioperanti aggrediti con spranghe di ferro: quattro feriti in ospedale. Corteo di notte in centro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prato, 9 ottobre 2024 – Stavano manifestando e scioperando per avere contratti regolari e contro lo sfruttamento, quando all’improvviso “nel cuore della notte una squadraccia armata di spranghe di ferro ha attaccato il picchetto della pelletteria Confezione Lin Weidong a Seano”. A raccontare l’episodio avvenuto stanotte è il Sudd Cobas. Il bilancio dell’assalto è di quattro feriti portati in ospedale. Tra questi anche Luca Toscano, coordinatore del sindacato, un solidale e altri due lavoratori. Gli aggressori, sempre in base al racconto del sindacato, mentre si dileguavano hanno urlato “la prossima volta vi spariamo”. Appena avuta la notizia dell’assalto al picchetto, i lavoratori delle Acca di Seano e di altre ditte sono entrate in sciopero per tutto il turno notturno. Lanazione.it - Prato, scioperanti aggrediti con spranghe di ferro: quattro feriti in ospedale. Corteo di notte in centro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Stavano manifestando e scioperando per avere contratti regolari e contro lo sfruttamento, quando all’improvviso “nel cuore dellauna squadraccia armata didiha attaccato il picchetto della pelletteria Confezione Lin Weidong a Seano”. A raccontare l’episodio avvenuto staè il Sudd Cobas. Il bilancio dell’assalto è diportati in. Tra questi anche Luca Toscano, coordinatore del sindacato, un solidale e altri due lavoratori. Gli aggressori, sempre in base al racconto del sindacato, mentre si dileguavano hanno urlato “la prossima volta vi spariamo”. Appena avuta la notizia dell’assalto al picchetto, i lavoratori delle Acca di Seano e di altre ditte sono entrate in sciopero per tutto il turno notturno.

