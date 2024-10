“Potrebbe aver sofferto molto”. Caso Liliana Resinovich, la cugina Silvia in tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ai microfoni di Ore 14, la trasmissione in onda su Rai 2 condotta da Milo Infante, la cugina di Liliana Resinovich, Silvia Radin, ha raccontato tutte la sua delusione per una verità che non reputa tale. Sono parole nette quella della Radin, destinate a sollevare un polverone. “Sulle lesioni non prese in considerazione sul corpo di Liliana, in particolare una vertebra rotta, noi non abbiamo ancora niente di ufficiale da parte della dottoressa Cristina Cattaneo”, racconta. >> “Sì, è ora di dirlo”. Liliana Resinovich, la confessione dell’amante Claudio Sterpin “Se la notizia fosse vera, prima di tutto ci addolora ancora di più perché vuol dire che Liliana ha sofferto tantissimo prima di morire. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ai microfoni di Ore 14, la trasmissione in onda su Rai 2 condotta da Milo Infante, ladiRadin, ha raccontato tutte la sua delusione per una verità che non reputa tale. Sono parole nette quella della Radin, destinate a sollevare un polverone. “Sulle lesioni non prese in considerazione sul corpo di, in particolare una vertebra rotta, noi non abbiamo ancora niente di ufficiale da parte della dottoressa Cristina Cattaneo”, racconta. >> “Sì, è ora di dirlo”., la confessione dell’amante Claudio Sterpin “Se la notizia fosse vera, prima di tutto ci addolora ancora di più perché vuol dire chehatantissimo prima di morire.

