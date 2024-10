“Pochi giorni prima del matrimonio col mio ragazzo sono andata a letto con la damigella d’onore e ho capito di amarla. Ho sposato lei e ora vogliamo dei figli”: la storia di Kayla Doody (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si chiama Kayla Doody, ha 29 anni e la sua storia la racconta il Sun. Una storia che somiglia a una serie tv perché la 29enne originaria della Florida stava per sposare il suo fidanzato storico ma ci ha ripensato poco prima delle nozze. Il motivo? Ha capito di essere innamorata della sua migliore amica e damigella d’onore, Erika Green. Al tabloid britannico, Doody ha raccontato di aver conosciuto Harry (nome fittizio per motivi di privacy) al college, nel 2013. “All’inizio eravamo amici – il racconto – ma nel 2018 è diventato amore”. La 29enne ha raccontato che al tempo aveva una “scarsa autostima” e pensava di dover essere “grata per aver trovato un uomo che mi amava. Sapevo però di non essere follemente innamorata di lui, era come un farci compagnia”. Ilfattoquotidiano.it - “Pochi giorni prima del matrimonio col mio ragazzo sono andata a letto con la damigella d’onore e ho capito di amarla. Ho sposato lei e ora vogliamo dei figli”: la storia di Kayla Doody Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si chiama, ha 29 anni e la suala racconta il Sun. Unache somiglia a una serie tv perché la 29enne originaria della Florida stava per sposare il suo fidanzato storico ma ci ha ripensato pocodelle nozze. Il motivo? Hadi essere innamorata della sua migliore amica e, Erika Green. Al tabloid britannico,ha raccontato di aver conosciuto Harry (nome fittizio per motivi di privacy) al college, nel 2013. “All’inizio eravamo amici – il racconto – ma nel 2018 è diventato amore”. La 29enne ha raccontato che al tempo aveva una “scarsa autostima” e pensava di dover essere “grata per aver trovato un uomo che mi amava. Sapevo però di non essere follemente innamorata di lui, era come un farci compagnia”.

