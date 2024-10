Parte la Milano Digital Week 2024: oltre 120 eventi dedicati all’innovazione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dal 10 al 14 ottobre si terrà la rassegna promossa dal Comune con TIG - The Innovation Group: talk e workshop a Palazzo Giureconsulti, poli tematici, appuntamenti con Università, Conservatorio e associazioni Repubblica.it - Parte la Milano Digital Week 2024: oltre 120 eventi dedicati all’innovazione Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dal 10 al 14 ottobre si terrà la rassegna promossa dal Comune con TIG - The Innovation Group: talk e workshop a Palazzo Giureconsulti, poli tematici, appuntamenti con Università, Conservatorio e associazioni

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa : Milano riparte (+0 - 3%) - bene Stellantis ed Stm - giù Eni - Migliora Piazza Affari nell'ultima ora di scambi con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,33% a 33. Sul tema il ministro delle Imprese Adolfo Urso non aveva voluto rispondere nella vigilia durante un incontro con la stampa estera. Deboli Diasorin (-1,06%), Amplifon (-0,8%) ed eni (-0,58%), con il greggio in forte calo (Wti -2,2% a 71,94 dollari al bariloe) dopo l'inatteso rialzo delle scorte ... (Quotidiano.net)

Cena alla Bit di Milano avvolta dal "mistero" : dopo otto mesi ancora off limits i nomi dei partecipanti - Da mesi c'è un punto all'ordine del giorno del consiglio comunale di Agrigento che viene o rinviato per assenza dell'assessore al ramo o trattato parzialmente, tanto che chi lo ha proposto non ha potuto far altro che tornare a presentarlo. Una interrogazione inserita nel cosiddetto question time. (Agrigentonotizie.it)

Milano Home - il rinascimento del "mondo casa" parte dai negozi specializzati - La seconda edizione della manifestazione che si terrà al 23 al 26 gennaio 2025 in Fiera Milano valorizzerà le produzioni di qualità e il ruolo fondamentale del retail. Il Grand Tour alla scoperta delle eccellenze artigianali e manifatturiere italiane. Aree speciali, eventi e formazione. (Ilgiornale.it)