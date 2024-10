Parma, Suzuki: “Voglio dimostrare le mie capacità e aiutare la squadra a vincere” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il portiere del Parma, Zion Suzuki, ha parlato dal ritiro della nazionale giapponese, commentando a Sports Hochi questi primi mesi dei ducali: “Non vinciamo dalla seconda giornata e dobbiamo tornare a farlo. Al momento sono concentrato sulla nazionale, ma al mio ritorno in Italia cercherò di dare il mio contributo alla squadra per ottenere il risultato“. “Credo di essermi ambientato abbastanza bene, ma Voglio ancora migliorare e dimostrare le mie capacità – ha proseguito Suzuki – Mi sento più tranquillo rispetto all’ultima volta, quando venivo dall’espulsione contro il Napoli. Sono pronto ad affrontare le prossime partite al meglio“. Parma, Suzuki: “Voglio dimostrare le mie capacità e aiutare la squadra a vincere” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il portiere del, Zion, ha parlato dal ritiro della nazionale giapponese, commentando a Sports Hochi questi primi mesi dei ducali: “Non vinciamo dalla seconda giornata e dobbiamo tornare a farlo. Al momento sono concentrato sulla nazionale, ma al mio ritorno in Italia cercherò di dare il mio contributo allaper ottenere il risultato“. “Credo di essermi ambientato abbastanza bene, maancora migliorare ele mie– ha proseguito– Mi sento più tranquillo rispetto all’ultima volta, quando venivo dall’espulsione contro il Napoli. Sono pronto ad affrontare le prossime partite al meglio“.: “le miela” SportFace.

