Paolini-Yuan oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Yue Yuan nel secondo turno del WTA 1000 di Wuhan 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. La toscana, reduce dal trionfo in doppio a Pechino insieme a Sara Errani, ha ricevuto un bye all'esordio in qualità di terza testa di serie. Davanti a lei c'è la top cinquanta padrona di casa, che al debutto ha piegato in rimonta la francese Clara Burel. L'azzurra si è aggiudicata in tre set l'unico precedente disputato nell'ottobre del 2023 e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. La sua avversaria, infatti, oltre a disporre di un ottimo tennis, potrà contare anche sul supporto del pubblico di casa.

