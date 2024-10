Orgoglio e pregiudizio, in arrivo una serie spin-off su Mary (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Bbc è al lavoro su una serie spin-off di Orgoglio e pregiudizio. La casa di produzione Bad Wolf, già alle spalle di Doctor Who, ha intenzione di realizzare un adattamento in 10 puntate di The Other Bennet Sister, libro della scrittrice britannica Janice Hadlow ispirato al capolavoro di Jane Austen ed edito in Italia come La sorella dimenticata da Piemme. Protagonista della storia sarà qui Mary Bennet, sorella di Elizabeth anche nota come Lizzy che si innamora del signor Darcy. «È incredibilmente emozionante poter tornare in quell’irresistibile mondo e spingersi ancora più lontano», ha spiegato Lindsay Salt di Bbc Drama. Alla sceneggiatura ci sarà Sarah Quintrell, al suo esordio per una serie drammatica. «Sono emozionata nel raccontare la storia di Mary, esplorando cosa significa diventare maggiorenne quando sei un pesce fuor d’acqua», ha spiegato l’autrice alla Bbc. Lettera43.it - Orgoglio e pregiudizio, in arrivo una serie spin-off su Mary Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Bbc è al lavoro su una-off di. La casa di produzione Bad Wolf, già alle spalle di Doctor Who, ha intenzione di realizzare un adattamento in 10 puntate di The Other Bennet Sister, libro della scrittrice britannica Janice Hadlow ispirato al capolavoro di Jane Austen ed edito in Italia come La sorella dimenticata da Piemme. Protagonista della storia sarà quiBennet, sorella di Elizabeth anche nota come Lizzy che si innamora del signor Darcy. «È incredibilmente emozionante poter tornare in quell’irresistibile mondo egersi ancora più lontano», ha spiegato Lindsay Salt di Bbc Drama. Alla sceneggiatura ci sarà Sarah Quintrell, al suo esordio per unadrammatica. «Sono emozionata nel raccontare la storia di, esplorando cosa significa diventare maggiorenne quando sei un pesce fuor d’acqua», ha spiegato l’autrice alla Bbc.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Orgoglio e pregiudizio - Matthew Macfayden non si sentiva adatto per il ruolo di Mr Darcy : "Non sono attraente" - …. L'attore, reduce dalla fine di Succession e attualmente nelle sale con Deadpool & Wolverine, ha parlato di Orgoglio e pregiudizio come di uno dei suoi primi grandi successi di carriera. L'attore ha ammesso che all'epoca non si sentiva affatto appropriato alla parte, che avrebbe poi lanciato la sua carriera Ci saranno anche molte fan che ammirano e amano ardentemente l'interpretazione di ... (Movieplayer.it)

Matthew Macfadyen si è sentito fuori luogo come Mr. Darcy in Orgoglio e pregiudizio : “Non sono abbastanza attraente” - “Mi sono sentito un po’ fuori luogo. Macfadyen ha aggiunto che Mr. Paradox ha un’atmosfera simile a quella del suo personaggio di “Succession”, Tom, “per via di un certo modo di fare lo stronzo aziendale”. E sebbene sia spesso in cima alle classifiche dei fan per l’interpretazione del cupo eroe romantico di Jane Austen, Macfadyen ha rivelato in una nuova intervista a “CBS Mornings” che “non gli è ... (Cinefilos.it)