Operaio di Domodossola morto in un incidente sul lavoro in Svizzera (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un Operaio residente in Ossola è morto in un incidente sul lavoro in Svizzera, nel Canton Vallese.La vittima è Giuseppe Maggiolini, 49enne di Domodossola. L'incidente è avvenuto ieri, martedì 8 ottobre vicino a Goms.Secondo una prima ricostruzione, il 49enne domese, dipendente della Novaratoday.it - Operaio di Domodossola morto in un incidente sul lavoro in Svizzera Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unresidente in Ossola èin unsulin, nel Canton Vallese.La vittima è Giuseppe Maggiolini, 49enne di. L'è avvenuto ieri, martedì 8 ottobre vicino a Goms.Secondo una prima ricostruzione, il 49enne domese, dipendente della

