Only For Pet Lovers, un evento dedicato ai cani di tutte le razze al parco di CityLife a Milano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 – Seconda edizione di "Only for pet Lovers" domenica 13 ottobre al parco di CityLife di Milano. L'edizione autunnale (e gratuita) è aperta ai cani di tutte le razze che potranno vivere, insieme ai loro padroni, una giornata tra iniziative divertenti e curiose, momenti glamour, giochi, performance spettacolari, cultura cinofila, food sostenibili. Il format ideato e organizzato dall’omonima agenzia milanese specializzata in eventi per pet prevede anche momenti e incontri con esperti professionisti, educatori, associazioni ed aziende del mondo pet. Ci saranno spettacoli di dog dance con Melissa Munoz, tiktoker e tra le migliori dog dancer della nazionale italiana della disciplina di obedience che insegna ai cani vere e proprie coreografie in sintonia con la musica e che con la sua performance ha conquistato il pubblico dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent. Ilgiorno.it - Only For Pet Lovers, un evento dedicato ai cani di tutte le razze al parco di CityLife a Milano Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Seconda edizione di "for pet" domenica 13 ottobre aldidi. L'edizione autunnale (e gratuita) è aperta aidileche potranno vivere, insieme ai loro padroni, una giornata tra iniziative divertenti e curiose, momenti glamour, giochi, performance spettacolari, cultura cinofila, food sostenibili. Il format ideato e organizzato dall’omonima agenzia milanese specializzata in eventi per pet prevede anche momenti e incontri con esperti professionisti, educatori, associazioni ed aziende del mondo pet. Ci saranno spettacoli di dog dance con Melissa Munoz, tiktoker e tra le migliori dog dancer della nazionale italiana della disciplina di obedience che insegna aivere e proprie coreografie in sintonia con la musica e che con la sua performance ha conquistato il pubblico dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent.

