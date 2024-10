Napoli, 48enne ucciso durante una lite: un arresto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Omicidio nella notte a Napoli. Un uomo di 48 anni, Mariano Pilato, è stato accoltellato a seguito di una lite scoppiata per futili motivi in via Benedetto De Falco, nel quartiere Materdei, ed è morto a causa della gravità delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Upg della Questura di Napoli e dei Commissariati Dante e Decumani, che hanno avviato le indagini identificando in breve il presunto responsabile della brutale aggressione: un 59enne con precedenti di polizia che è stato arrestato per omicidio. Lapresse.it - Napoli, 48enne ucciso durante una lite: un arresto Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Omicidio nella notte a. Un uomo di 48 anni, Mariano Pilato, è stato accoltellato a seguito di unascoppiata per futili motivi in via Benedetto De Falco, nel quartiere Materdei, ed è morto a causa della gravità delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Upg della Questura die dei Commissariati Dante e Decumani, che hanno avviato le indagini identificando in breve il presunto responsabile della brutale aggressione: un 59enne con precedenti di polizia che è stato arrestato per omicidio.

