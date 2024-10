Amica.it - Monica Guerritore sfida le convenzioni nella serie Netflix “Inganno”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) (askanews) –timori eInganno mostra che una donna di 60 anni può ancora innamorarsi e avere una vita sessuale travolgente. Dal 9 ottobre arrivano i sei episodi diretti da Pappi Corsicato basati sullabritannica Gold Digger. Se nei Paesi anglosassoni, infatti, abbondano film econ protagoniste over 60 che hanno una vita piena e soddisfacente, in Italia questo sembra ancora un tabù.: “In Italia una madre non è anche donna” «Pirandello lo dice bene quando parla della madre ne I sei personaggi, dice: questa non è una donna, è una madre. – ha spiegato l’attrice – Quindi in Italia questo concetto è molto radicato. E ci vuole un po’ di tempo per muoverlo, che dopo che si sviluppa, dopo che fa i figli, dopo che li cresce, e poi i figli vanno via, cosa è? Un guscio vuoto?».