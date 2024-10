McLaren W1 la più potente di sempre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non tutte le auto possono sfoggiare il numero 1: è un titolo riservato alle supercar che incarnano i principi fondanti della Casa inglese. Gli stessi che hanno plasmato la F1 e la P1™. Potenza epica, prestazioni sempre disponibili, connessione autentica e look inconfondibile. Presentata in occasione del 50 anniversario della conquista del primo Campionato mondiale di Formula 1, la W1 incarna la mentalità del gruppo vincente che ci spinge a superare i nostri limiti e alzare l'asticella delle prestazioni. Proprio come la F1 e la P1™. La W1 monta un nuovo propulsore McLaren High-Performance composto dal nuovo motore MHP-8, un innovativo e-module più leggero, una batteria derivata dalla F1 e la trasmissione con doppia frizione a 8 rapporti, per cambi di marcia rapidi e precisi. Iltempo.it - McLaren W1 la più potente di sempre Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non tutte le auto possono sfoggiare il numero 1: è un titolo riservato alle supercar che incarnano i principi fondanti della Casa inglese. Gli stessi che hanno plasmato la F1 e la P1™. Potenza epica, prestazionidisponibili, connessione autentica e look inconfondibile. Presentata in occasione del 50 anniversario della conquista del primo Campionato mondiale di Formula 1, la W1 incarna la mentalità del gruppo vincente che ci spinge a superare i nostri limiti e alzare l'asticella delle prestazioni. Proprio come la F1 e la P1™. La W1 monta un nuovo propulsoreHigh-Performance composto dal nuovo motore MHP-8, un innovativo e-module più leggero, una batteria derivata dalla F1 e la trasmissione con doppia frizione a 8 rapporti, per cambi di marcia rapidi e precisi.

