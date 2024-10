Masters 1000 Shanghai | Djokovic express con Safiullin ora Mensik

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prosegue il percorso netto di Novakaldi, in Cina. Nel penultimodella stagione il numero 4 del mondo va a caccia del titolo Atp numero 100 in carriera. Tabellone piuttosto agevole per il serbo che, dopo aver sofferto contro Michelsen all’esordio e dominato Cobolli al terzo turno, si sbarazza in due set di Roman. 6-3 6-2 il punteggio a favore del tennista di Belgrado, che accede ai quarti di finale senza aver perso un set.si giocherà un posto in semifinale con Jakub, che ha battuto a sorpresa la testa di serie numero 9 Grigor Dimitrov. Il tennista ceco ha speso molte energie in questo torneo, tutte e quattro le partite al terzo set, e non dovrebbe rappresentare un grande ostacolo per l’oro olimpico ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 che in un’ipotetica semifinale affronterebbe uno tra Fritz, Rune, Zverev e Goffin.