Masters 1000 Shanghai 2024: Alcaraz supera la resistenza di Monfils e avanza ai quarti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Carlos Alcaraz stacca il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. Lo spagnolo ha superato un buon Gael Monfils in un'ora e 27 minuti di partita con il punteggio di 6-4 7-5. Gara convincente del vincitore di Wimbledon e Roland Garros di questa stagione, che ha concesso pochissimo alzando il livello nei momenti chiave. Dall'altra parte il veterano francese ha fatto il possibile, dimostrando una buona tenuta fisica, ma alla fine è dovuto capitolare sotto i colpi e l'esplosività del suo giovane avversario. Il numero 2 Atp conferma così il suo gran periodo di forma, che lo vede imbattuto in terra cinese dopo il trionfo nell'Atp 500 di Pechino. Contando anche Coppa Davis e Laver Cup, Alcaraz non perde dal 30 agosto, quando fu eliminato a sorpresa dagli US Open da Botic van de Zandschulp.

