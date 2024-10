Tarantinitime.it - Massafra, crolla una palazzina, un ferito

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoUn grave incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 8 a, dove una casa in ristrutturazione èta, causando il crollo dell’intera facciata. Fortunatamente, le conseguenze non sono state drammatiche: un solo, un operatore della pala meccanica, mentre il veicolo utilizzato per i lavori è stato sepolto dalle macerie. L’incidente è avvenuto nel centro di, precisamente in Via Libertini all’angolo con Via Nicotera. L’operaioè stato trasportato all’ospedale SS Annunziata di Taranto, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Gli ispettori dello Spesal sono giunti sul luogo per effettuare accertamenti e determinare le cause del crollo.L'articolouna, unproviene da Tarantini Time Quotidiano.