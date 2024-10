Noinotizie.it - Martina Franca: ambulatorio solidale, in tanti all’iniziativa di visite oculistiche Nei giorni scorsi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Di seguito il comunicato:, 6 ottobre 2024 – Una domenica mattina all’insegna della solidarietà e della salute ha caratterizzato l’di, dove si è svolto un evento speciale in collaborazione con la sezione di Taranto della FEDEROTTOCA. Numerosi cittadini hanno approfittato della possibilità di sottoporsi agratuite, un’iniziativa che ha aperto le porte a una visione più chiara e consapevole. Grazie alla professionalità degli ottici coinvolti, ai partecipanti è stato possibile scoprire eventuali difetti visivi e ricevere, in caso di necessità, lenti e montature gratuitamente. Questo gesto di condivisione ha reso l’evento non solo un’opportunità di cura, ma anche un momento di incontro e di sostegno reciproco.