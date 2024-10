Manovra, Conte: “Meloni faccia tosta, da suo governo tagli e aumenti tasse” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Meloni ha una bella faccia tosta. Dice che non ha aumentato le tasse. E cos’è il raddoppio dell’IVA sui pannolini? Cosa sono i tagli alla sanità e alle pensioni? I tagli delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani? E ancora l’intervento sulle accise che porterà a un aumento del carrello della spesa? Sono tagli e nuove tasse. E in più il patto di stabilità prospetta tagli per 13 miliardi. Chi l’ha sottoscritto? Giorgia Meloni con questo governo”: così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, davanti a Montecitorio, in risposta al video pubblicato sui social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in cui la premier ha detto che il suo esecutivo “non aumenterà le tasse e non chiederà nuovi sacrifici agli italiani”. Lapresse.it - Manovra, Conte: “Meloni faccia tosta, da suo governo tagli e aumenti tasse” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “ha una bella. Dice che non ha aumentato le. E cos’è il raddoppio dell’IVA sui pannolini? Cosa sono ialla sanità e alle pensioni? Idelle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani? E ancora l’intervento sulle accise che porterà a un aumento del carrello della spesa? Sonoe nuove. E in più il patto di stabilità prospettaper 13 miliardi. Chi l’ha sottoscritto? Giorgiacon questo”: così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, davanti a Montecitorio, in risposta al video pubblicato sui social dalla presidente del Consiglio Giorgiain cui la premier ha detto che il suo esecutivo “non aumenterà lee non chiederà nuovi sacrifici agli italiani”.

