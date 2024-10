.com - Mahmood, tutto pronto per Nei letti degli altri tour nei palazzetti

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tra pochi giorni partirà il Nei, la prima volta dinei palasport L’attesa è finita: partirà il 18 ottobre Nei, la prima volta dinei palasport. Prodotta da Friends & Partners, lanée vedrà l’artista esibirsi venerdì 18 ottobre al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) (data zero), lunedì 21 (andato sold out in solo 24 ore) e martedì 22 ottobre all’Unipol Forum di Milano, venerdì 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze, domenica 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma (sold out) e giovedì 31 ottobre al Palapartenope di Napoli (sold out). Info e biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.è stato recentemente nominato per la categoria Best Italian Act agli MTV EMA 2024 che si terranno il prossimo 10 novembre a Manchester.