M5S, il messaggio di Beppe Grillo: "Riprendiamoci tutto" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo il durissimo botta e risposta delle scorse settimana con Giuseppe Conte, Beppe Grillo torna sulla polemica scoppiata intorno al ruolo e al destino del M5S. Il fondatore dei pentastellati pubblica un lungo post sul suo blog in cui esorta tutti i militanti a darsi una mossa per "riprenderci tutto".Leggi anche: Beppe Grillo, nuova lettera a Conte. Ora è guerra totale: "Demolisci presidi democratici" Il messaggio di Beppe Grillo ai militanti M5S "Il Movimento 5 Stelle, ricordate? – inizia così il messaggio di Beppe Grillo rivolto ai militanti M5S – Quello che partiva come un meteorite pronto a spazzare via tutto, a ribaltare i tavoli e a dare una sveglia alla politica come si deve. Un'armata di sognatori, ecologisti col turbo, guerrieri della giustizia sociale e difensori dei cittadini poi, certo, strada facendo, siamo finiti in quel labirinto magico chiamato governo.

