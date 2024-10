M.O, oggi telefonata Biden-Netanyahu (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 9.57 Prevista oggi l'attesa telefonata tra Biden e Netanyahu su eventuali piani per colpire l'Iran.Lo riferiscono Axios e Reuters. "Vogliamo usare la chiamata per cercare di dare forma ai limiti della rappresaglia israeliana",ha detto un funzionario statunitense citato da Axios, secondo cui Washington vuole assicurarsi gli obiettivi siano significativi senza essere sproporzionati". I due non si parlano da quasi 50 giorni a causa della crescente frustrazione negli Usa per la gestione della guerra da parte di Netanyahu. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 9.57 Previstal'attesatrasu eventuali piani per colpire l'Iran.Lo riferiscono Axios e Reuters. "Vogliamo usare la chiamata per cercare di dare forma ai limiti della rappresaglia israeliana",ha detto un funzionario statunitense citato da Axios, secondo cui Washington vuole assicurarsi gli obiettivi siano significativi senza essere sproporzionati". I due non si parlano da quasi 50 giorni a causa della crescente frustrazione negli Usa per la gestione della guerra da parte di

