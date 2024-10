LIVE Sinner-Medvedev, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’eterno duello, il n.1 riuscirà ad impattare nei precedenti? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Una sfida sempre più frequente tra questi due giocatori, che si incontrano per la quattordicesima volta in carriera, per la quinta volta quest’anno. Un avversario che inizialmente rimaneva indigesto al giocatore altoatesino, che ha perso i primi sei precedenti contro il russo. Dalla vittoria in finale a Pechino lo scorso anno, il bilancio si è ribaltato: sei vittorie e una sconfitta in favore dell’azzurro, che ha perso solo ai quarti di finale di Wimbledon di quest’anno, ma ha vinto la finale in Australia che gli ha regalato il primo Slam. Medvedev arriva a questa sfida forte di un bel successo contro Tsitsipas, ma era stato tutt’altro che brillante nel primo turno contro Arnaldi. Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’eterno duello, il n.1 riuscirà ad impattare nei precedenti? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di quarti di finale del Masters 1000 ditra Jannike Daniil. Una sfida sempre più frequente tra questi due giocatori, che si incontrano per la quattordicesima volta in carriera, per la quinta volta quest’anno. Un avversario che inizialmente rimaneva indigesto al giocatore altoatesino, che ha perso i primi seicontro il russo. Dalla vittoria in finale a Pechino lo scorso anno, il bilancio si è ribaltato: sei vittorie e una sconfitta in favore dell’azzurro, che ha perso solo ai quarti di finale di Wimbledon di quest’anno, ma ha vinto la finale in Australia che gli ha regalato il primo Slam.arriva a questa sfida forte di un bel successo contro Tsitsipas, ma era stato tutt’altro che brillante nel primo turno contro Arnaldi.

LIVE – Roma-Karlovac 1-0 (25-9 - 5-5) : andata trentaduesimi Challenge Cup femminile 2025 volley in DIRETTA - Sportface. COME VEDERE LA PARTITA IN TV VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 ROMA – KARLOVAC 1-0 (25-9, 5-5) SECONDO SET – Regna l’equilibrio in avvio di seconda frazione. 5-5 PRIMO SET ROMA! Tutto facile per le Wolves, che prevalgono per 25-9. (Sportface.it)

LIVE – Roma-Karlovac : andata trentaduesimi Challenge Cup femminile 2025 volley in DIRETTA - Dall’altra parte della rete c’è la formazione croata di coach Goran Zec, che vanno a caccia di punti importanti in trasferta, in vista del ritorno in casa del 16 ottobre. . COME VEDERE LA PARTITA IN TV VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 ROMA – KARLOVAC (inizia alle 18. (Sportface.it)

LIVE Paolini-Yuan 6-4 - 6-3 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : l’azzurra vince un match molto complicato - 40-40 Gratuito di dritto dopo il servizio Yuan. Nel precedente impegno, a Pechino, la giocatrice toscana ha lasciato anzitempo il torneo complice una giornata “no” contro la polacca Magda Linette, dopo aver superato in un match a dir poco folle Clara Tauson. Attenzione! 30-15 Sbaglia di dritto l’azzurra. (Oasport.it)