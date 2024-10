LIVE Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: inizia il cammino dell’azzurra dopo Zheng-Cristian (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:00 Buongiorno appassionati di tennis e fedeli lettori di OA Sport, vi informiamo che il match della n.6 del mondo avrà inizio dopo Zheng-Cristian, che prenderà il via alle 13:00 sul Centrale di Wuhan! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 2° turno del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e Yue Yuan. Reduce dall’ennesimo trionfo in doppio, l’azzurra esordisce in un torneo importante per riprendersi la top 5 mondiale in singolare. Nel precedente impegno, a Pechino, la giocatrice toscana ha lasciato anzitempo il torneo complice una giornata “no” contro la polacca Magda Linette, dopo aver superato in un match a dir poco folle Clara Tauson. Quanto manca per la matematica qualificazione alle Finals in singolare? Poco. Di fatto è ufficiosa, ma non ancora ufficiale. Oasport.it - LIVE Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: inizia il cammino dell’azzurra dopo Zheng-Cristian Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:00 Buongiorno appassionati di tennis e fedeli lettori di OA Sport, vi informiamo che il match della n.6 del mondo avrà inizio, che prenderà il via alle 13:00 sul Centrale di! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 2° turno del WTA 1000 ditra Jasminee Yue. Reduce dall’ennesimo trionfo in doppio, l’azzurra esordisce in un torneo importante per riprendersi la top 5 mondiale in singolare. Nel precedente impegno, a Pechino, la giocatrice toscana ha lasciato anzitempo il torneo complice una giornata “no” contro la polacca Magda Linette,aver superato in un match a dir poco folle Clara Tauson. Quanto manca per la matematica qualificazione alle Finals in singolare? Poco. Di fatto è ufficiosa, ma non ancora ufficiale.

