Lautaro Martinez, Venezuela-Argentina a rischio? Bloccato dall’uragano Milton! (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’uragano Milton ha colpito duramente la Florida, bloccando Lautaro Martinez e i suoi compagni dell’Argentina a Miami in vista della prossima sfida contro il Venezuela. BLOCCATI – L’Argentina si era radunata a Miami in vista della partita di qualificazione ai Mondiali 2026 contro il Venezuela, programmata per il 10 ottobre. Tuttavia, a causa dell’allerta meteo e del divieto di viaggiare, l’Argentina è stata costretta a rimandare la partenza. Questo potrebbe dunque compromettere la prossima sfida contro il Venezuela e valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, per Lautaro Martinez e i suoi compagni. La nazionale Argentina non ha potuto proseguire il viaggio verso il Sud America a causa delle condizioni climatiche avverse. Inter-news.it - Lautaro Martinez, Venezuela-Argentina a rischio? Bloccato dall’uragano Milton! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’uraganoha colpito duramente la Florida, bloccandoe i suoi compagni dell’a Miami in vista della prossima sfida contro il. BLOCCATI – L’si era radunata a Miami in vista della partita di qualificazione ai Mondiali 2026 contro il, programmata per il 10 ottobre. Tuttavia, a causa dell’allerta meteo e del divieto di viaggiare, l’è stata costretta a rimandare la partenza. Questo potrebbe dunque compromettere la prossima sfida contro ile valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, pere i suoi compagni. La nazionalenon ha potuto proseguire il viaggio verso il Sud America a causa delle condizioni climatiche avverse.

