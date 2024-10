Lanterns – Stephan James in lizza per interpretare John Stewart nella serie di Lanterne Verdi della HBO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Settore 2814 potrebbe aver trovato la sua prossima Lanterna Verde. Secondo Jeff Sneider di The InSneider, Stephan James è il favorito per interpretare la Lanterna Verde John Stewart, al fianco di Hal Jordan di Kyle Chandler, nella serie Lanterns della DC Studios-HBO. L’attore canadese, noto soprattutto per i suoi ruoli in If Beale Street Could Talk e 21 Bridges, ha effettuato il provino per il ruolo principale del veterano del Corpo dei Marines diventato membro del Corpo delle Lanterne Verdi, mentre anche Aaron Pierre (Krypton, Rebel Ridge) sarebbe nella rosa dei candidati. Si dice che James sia favorito dai produttori esecutivi e co-sceneggiatori di Lanterns Chris Mundy, Damon Lindelof, Tom King e dal co-capo dei DC Studios James Gunn, che ha paragonato la storia poliziesca a True Detective. Nerdpool.it - Lanterns – Stephan James in lizza per interpretare John Stewart nella serie di Lanterne Verdi della HBO Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Settore 2814 potrebbe aver trovato la sua prossima Lanterna Verde. Secondo Jeff Sneider di The InSneider,è il favorito perla Lanterna Verde, al fianco di Hal Jordan di Kyle Chandler,DC Studios-HBO. L’attore canadese, noto soprattutto per i suoi ruoli in If Beale Street Could Talk e 21 Bridges, ha effettuato il provino per il ruolo principale del veterano del Corpo dei Marines diventato membro del Corpo delle, mentre anche Aaron Pierre (Krypton, Rebel Ridge) sarebberosa dei candidati. Si dice chesia favorito dai produttori esecutivi e co-sceneggiatori diChris Mundy, Damon Lindelof, Tom King e dal co-capo dei DC StudiosGunn, che ha paragonato la storia poliziesca a True Detective.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lanterns : Aaron Pierre e Stephan James in lizza per il ruolo da protagonista - La serie tv Lanterns in breve tempo è diventato un progetto centrale nel futuro DC Universe creato da Peter Safran e James Gunn (i co-CEO di DC Studios), a tal proposito il casting in queste ultime settimane ha iniziato ad ottenere una cassa di risonanza importante. . Lanterns e le note di produzione Lanterns sarà sviluppata dal creatore da Chris Mundy (Ozark), Damon ... (Universalmovies.it)

Lanterns : Aaron Pierre e Stephan James in lizza per il ruolo da protagonista - Al momento nessun commento ufficiale da HBO e DC Studios è arrivato, sarà pertanto attendere ulteriori aggiornamenti in merito. Lanterns viene descritta come una serie con un’atmosfera grintosa, in stile True Detective, in quanto si concentra su Jordan che fa da mentore con riluttanza ad una giovane Lanterna, John Stewart, che nella storia editoriale della DC è stato uno dei primi supereroi ... (Universalmovies.it)

Lanterns : Aaron Pierre e Stephan James sono i favoriti per interpretare John Stewart nel DCU - Entrambi gli attori porterebbero molto di questa serie e del più ampio DCU e, per ora, sembra che il piano sia che John sia la principale Lanterna Verde di questo mondo condiviso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GQ (@gq) CORRELATE: Kyle Chandler in trattative per recitare nella serie DC Lanterns della HBO Lanterns: nuovi rumors ... (Cinefilos.it)