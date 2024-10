Oasport.it - La continuità di Jannik Sinner: un dato impressionante, non si verificava dal 2018

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unaprosegue nel proprio cammino a Shanghai. Sul cemento cinese, l’altoatesino (n.1 del mondo) si è preso la rivincita nei confronti di Ben Shelton, che oggi avrebbe preferito festeggiare diversamente il suo 22° compleanno. Il pusterese si è imposto con il punteggio di 6-4 7-6 (1), facendo vedere il cinismo tipico del campione. Ogni voltasi è trovato nei momenti importanti ne è uscito vincitore, cancellando 7 palle break a Shelton e sfruttando alla perfezione l’unica chance avuta nel primo set per strappargli il servizio. Nel tie-break del secondo parziale la forza mentale disi è notata in maniera chiara. In questo modo, il nostro portacolori ha raggiunto i quarti di finale del Masters1000 cinese. Si tratta del settimo quarto in un torneo di questa categoria nel 2024.