Juan Jesus, l'auto del calciatore scassinata nella notte: "Pedinato da un mese, a Napoli non mi sentirò più sicuro" - VIDEO

Spiacevole episodio per Juan Jesus, la cui auto è stata scassinata nella notte. Il calciatore del Napoli ha mostrato tutto con un VIDEO pubblicato sui social: "Sicurezza ZERO, dopo quasi un mese Pedinato, oggi hanno provato a portare la macchina via. Che brutta sensazione, fate vomitare", ha scritto

