John Lennon un’eredità musicale che ispira anche la Gen Z

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)è sicuramente una delle personalità più iconiche e di impatto del panorama. Dalla sua carriera con i Beatles fino alla sua avventura solista, il cantante britannico ha saputo scrivere e cantare capolavori che hanno influenzato generazioni passate e presenti. La sua musica, un mix di innovazione e attivismo, ha toccato milioni di vite e continua a essere una fonte dizione per artisti e ascoltatori di oggi.non era solo un musicista: era una voce per il cambiamento, un sognatore che ha incoraggiato le persone a immaginare un mondo migliore e che, a distanza di 44 anni dalla sua scomparsa, riesce a insegnare ancora moltissimo. Ma come può un artista nato nel 1940 parlare così efficacemente alla Gen Z, una generazione in cerca di autenticità e connessione?, una rivoluzionesenza tempo Il 9 ottobre 1940 nasceva