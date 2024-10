Israele, il messaggio Usa: “Sinwar è vivo, si nasconde con ostaggi a Gaza” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti ritengono che Yahya Sinwar sia vivo e che probabilmente si nasconde in un tunnel di Gaza, vicino agli ostaggi israeliani. A dirlo è stato l'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, secondo cui il leader di Hamas "resta colui che prende le decisioni: noi crediamo che sia vivo e L'articolo Israele, il messaggio Usa: “Sinwar è vivo, si nasconde con ostaggi a Gaza” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti ritengono che Yahyasiae che probabilmente siin un tunnel di, vicino agliisraeliani. A dirlo è stato l'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, secondo cui il leader di Hamas "resta colui che prende le decisioni: noi crediamo che siae L'articolo, ilUsa: “, sicon” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Israele - raid su Jabaliya : “47 morti”. Il messaggio Usa : “Sinwar è vivo” - (Adnkronos) – Gli Stati Uniti ritengono che Yahya Sinwar sia vivo e che probabilmente si nasconde in un tunnel di Gaza, vicino agli ostaggi israeliani. A dirlo è stato l'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, secondo cui il leader di Hamas "resta colui che prende le decisioni: noi crediamo che sia vivo e […]. (Periodicodaily.com)

Usa - l’annuncio : “Sinwar è vivo ed è a Gaza” - Queste informazioni sono state condivise durante una conversazione con i rabbini americani per le festività principali, rappresentando il più recente aggiornamento dettagliato sulla situazione di Sinwar da parte di un alto funzionario statunitense. . Questo sviluppo suggerisce che, nonostante le difficoltà e l’isolamento, il leader di Hamas continua a mantenere una posizione di potere e ... (Thesocialpost.it)

