Il focolaio di Dengue si allarga e arriva in Toscana: "Altro che influenza, servono misure urgentissime" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il focolaio di Dengue si allarga e arriva in Toscana: "Altro che influenza" Dopo il maxi focolaio nella Marche, dove sono stati registrati più di 100 casi, la Dengue arriva anche in Toscana, dove, a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, si sono verificati tre casi di persone positive al virus. Intanto arrivano anche alcune testimonianza da parte di coloro che hanno contratto la Dengue: "Altro che influenza – racconta una persone al Corriere Adriatico – Sono stato molto male, febbre alta e vomito, valori del sangue sballati, dolori agli occhi e alla testa, stanchezza incredibile, quattro giorni passati al pronto soccorso di Fano e altri dieci a casa".

