Il dentista era abusivo l’igienista percepiva la disoccupazione | sequestrato un milione di euro a Sondrio

La scoperta dei finanzieri di Sondrio all'interno di uno studio dentistico a Grosio (Sondrio). Soltanto un dentista abilitato fatturava una parte delle prestazioni, garantendo così una parvenza di legalità. I proventi venivano poi riciclati.

