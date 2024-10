I Tory sono a caccia di un leader e non sanno a quale ex premier ispirarsi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La formula “David Cameron revival” non sta funzionando granché, e Tom Tugendhat è il terzo candidato alla guida dei conserv Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - I Tory sono a caccia di un leader e non sanno a quale ex premier ispirarsi Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La formula “David Cameron revival” non sta funzionando granché, e Tom Tugendhat è il terzo candidato alla guida dei conserv Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

D23 - tra le novità Disney ci sono Toy Story 5 - Lilo & Stitch e Frozen 3 - Per risolvere il caso, Judy e Nick devono recarsi sotto copertura in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro crescente collaborazione viene messa alla prova come mai prima d’ora. La folla è esplosa quando Feige ha invitato sul palco le star Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Deborah Ann ... (Spettacolo.eu)