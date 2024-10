Honda, nuove tecnologie sulla 0 Series (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Honda presenterà diverse tecnologie di nuova generazione che debutteranno sulla futura gamma di veicoli elettrici, le 0 Series. Compatta, leggera e intelligente, la gamma Honda 0 Series si sta sviluppando sulla base di idee totalmente innovative. Veicoli elettrici in grado di offrire una serie di tecnologie avanzate e premium. Avrà un design coinvolgente Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) –presenterà diversedi nuova generazione che debutterannofutura gamma di veicoli elettrici, le 0. Compatta, leggera e intelligente, la gammasi sta sviluppandobase di idee totalmente innovative. Veicoli elettrici in grado di offrire una serie diavanzate e premium. Avrà un design coinvolgente

