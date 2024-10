Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato pronuncia l’ennesima frase inopportuna dopo un confronto con Shaila Gatta (Video)

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)settimane di tensioni, discussioni e una distanza sempre più evidente, nella casa delha deciso di chiedere unper cercare di chiarire la loro situazione. I due hanno vissuto il loro rapporto in modo diverso, e ciò ha portato a incomprensioni profonde e ferite reciproche. Ieri seraha affermato chenon le piacesse più, dichiarando: Non ha carattere per me. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv) Mentre oggi la ballerina ha cercato uncon il coinquilino, ammettendo comunque di tenerci a lui. I due hanno avuto unacceso,ha ammesso di vederedistante (): Ti vedo evasivo con me, che non cerchi un, un momento, non sei te, ti conosco.