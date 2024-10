Foce del torrente Piomba: area degradata diventa discarica abusiva, scatta il sequestro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pescara - Denunciati i proprietari del terreno. Guardia costiera interviene: trovati rifiuti pericolosi e carcasse di roulotte, rischio elevato per l'ambiente marino. La Guardia Costiera di Montesilvano, sotto la supervisione della Direzione Marittima di Pescara e con il supporto dell’Arta Abruzzo (Agenzia regionale per la tutela ambientale), ha messo sotto sequestro una vasta area situata nei pressi della Foce del torrente Piomba. L'area, che copre una superficie di oltre 36.000 metri quadrati nel comune di Città Sant'Angelo, si presentava in uno stato di grave degrado a causa del massiccio abbandono di rifiuti, molti dei quali altamente pericolosi per l’ambiente circostante e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Abruzzo24ore.tv - Foce del torrente Piomba: area degradata diventa discarica abusiva, scatta il sequestro Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pescara - Denunciati i proprietari del terreno. Guardia costiera interviene: trovati rifiuti pericolosi e carcasse di roulotte, rischio elevato per l'ambiente marino. La Guardia Costiera di Montesilvano, sotto la supervisione della Direzione Marittima di Pescara e con il supporto dell’Arta Abruzzo (Agenzia regionale per la tutela ambientale), ha messo sottouna vastasituata nei pressi delladel. L', che copre una superficie di oltre 36.000 metri quadrati nel comune di Città Sant'Angelo, si presentava in uno stato di grave degrado a causa del massiccio abbandono di rifiuti, molti dei quali altamente pericolosi per l’ambiente circostante e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

