First Cisl prosegue la crescita del credito al consumo

"Prestiti ancora in calo, ma cresce il credito al consumo nel secondo trimestre. E anche i tassi tornano ad aumentare". E' quanto si legge nell'ultima rilevazione condotta dalla Fondazione Fiba di First Cisl sui dati della Bce "Nel secondo trimestre dell'anno, infatti, i prestiti alle famiglie si sono ridotti dello 0,1% rispetto al periodo precedente. Non così quelli destinati a finanziare il consumo, che hanno visto un incremento dell'1,8%, passando da 162,419 a 165,278 miliardi". E "l'Italia si conferma al vertice in Europa per i costi praticati sul credito al consumo: il Taeg sulle nuove operazioni ad agosto ha toccato il 10,5%, dato che resta significativamente più elevato sia rispetto alla media dell'area euro (8,55%) che a quelli di Francia (6,82%) e Germania (8,27%). Già a luglio, comunque, si era registrato un nuovo aumento dopo la diminuzione di giugno".

