FiPiLi, il capogruppo Pd stoppa di nuovo Giani: "Pedaggio ai camion? Non è nel programma" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli, torna ad opporsi all'idea del Pedaggio in superstrada FiPiLi, come più volte annunciato dal presidente della Regione Eugenio Giani."Abbiamo in calendario una riunione di maggioranza la prossima settimana. Come ho sempre detto Firenzetoday.it - FiPiLi, il capogruppo Pd stoppa di nuovo Giani: "Pedaggio ai camion? Non è nel programma" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildel Pd in consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli, torna ad opporsi all'idea delin superstrada, come più volte annunciato dal presidente della Regione Eugenio."Abbiamo in calendario una riunione di maggioranza la prossima settimana. Come ho sempre detto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

FiPiLi, il capogruppo Pd stoppa di nuovo Giani: "Pedaggio ai camion? Non è nel programma" - Il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli, torna ad opporsi all'idea del pedaggio in superstrada FiPiLi, come più volte annunciato dal presidente della Regione Eugenio Giani. (firenzetoday.it)

Fi-Pi-Li: ancora il calvario del traffico bloccato - Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. "I mezzi pesanti percorrono la superstrada non per convenienza – sottolinea Stella – ma per soddisfare le ... (nove.firenze.it)

Fi-Pi-Li: continua il calvario del traffico bloccato - Oggi il camion intraversato a Montelupo, un incidente a Empoli Ovest e infine una pompa di benzina divelta da un'auto ... (nove.firenze.it)