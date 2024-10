Esercitazione ‘Exe Campi Flegrei’, due i momenti salienti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono due i momenti salienti dell’Esercitazione nazionale sul rischio vulcanico “Exe Flegrei 2024” in corso da oggi al 12 ottobre in Campania. Il primo venerdì 11 alle 17.00, quando in tutta la Campania, ci sarà la simulazione del messaggio di allarme IT- ALERT per l’Esercitazione del Rischio Vulcanico nei Campi Flegrei ed i cittadini riceveranno sul cellulare il messaggio simulato di Allarme. Il secondo sabato 12 ottobre – dalle ore 9 alle 13 – quando ci sarà il reale allontanamento assistito di un Campione di popolazione dei 7 Comuni della Zona Rossa flegrea, che parteciperà alle attività su base volontaria. Anteprima24.it - Esercitazione ‘Exe Campi Flegrei’, due i momenti salienti Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono due idell’nazionale sul rischio vulcanico “Exe Flegrei 2024” in corso da oggi al 12 ottobre in Campania. Il primo venerdì 11 alle 17.00, quando in tutta la Campania, ci sarà la simulazione del messaggio di allarme IT- ALERT per l’del Rischio Vulcanico neiFlegrei ed i cittadini riceveranno sul cellulare il messaggio simulato di Allarme. Il secondo sabato 12 ottobre – dalle ore 9 alle 13 – quando ci sarà il reale allontanamento assistito di unone di popolazione dei 7 Comuni della Zona Rossa flegrea, che parteciperà alle attività su base volontaria.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina : Shenzhen - momenti salienti di spettacolo live “The Voice of Chinese Youth” 2024 - Pechino, 02 ott – (Xinhua) – L’evento performativo “La voce della gioventu’ cinese” 2024 si e’ tenuto nel distretto di Longhua, a Shenzhen, il 29 settembre, raccontando storie cinesi in lingua straniera. Agenzia Xinhua. I giovani cinesi usano le loro meravigliose performance per promuovere l’eccellente cultura tradizionale cinese. (Romadailynews.it)

Amici - inizia a formarsi la classe : i momenti più salienti della nuova puntata - La Celentano si congratula con la ballerina Alessia: “Ha un bellissimo movimento, si vede la gioia di ballare”. Leggi anche Grande Fratello, Jessica turbata dalle parole di Giglio: il parere di due NIP I momenti più salienti Si inizia con Diego col suo inedito dal titolo Vorrei chiamarti. . Purtroppo anche il ballerino Dario, non convince. (361magazine.com)

Amici - inizia a formarsi la classe : i momenti più salienti della nuova puntata - La Maestra decide di dare la maglia alla giovane. La Celentano si congratula con la ballerina Alessia: “Ha un bellissimo movimento, si vede la gioia di ballare”. Il giovane non convince Alessandra e Deborah, ma per il momento Emanuel Lo esprime il suo parere: “Super contento”. Novepercento invece non convince nessuno dei tre professori. (361magazine.com)