Deserto del Sahara, piogge torrenziali, ci sono vittime. Cammelli e oasi spazzati via (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un evento meteorologico di portata storica ha colpito il sud del Marocco e altre aree desertiche della Penisola Arabica, in particolare verso il Golfo dell'Oman. piogge torrenziali hanno trasformato il paesaggio desertico, allagando ampie aree del Sahara e causando ingenti danni. Secondo i meteorologi, oltre 250 millimetri di pioggia sono caduti in meno di 24 ore. Si tratta delle precipitazioni più abbondanti degli ultimi 75 anni. Marocco, inondazioni nel Deserto del Sahara. Video https://t.co/nQpJsJ3HeK — Tg La7 (@TgLa7) October 9, 2024 > Fiumi d'acqua nel Deserto Le immagini che circolano sul web mostrano scene surreali: dune desertiche trasformate in fiumi impetuosi, palme sradicate e Cammelli trascinati via dalla forza dell'acqua. Diverse abitazioni sono state distrutte, e il bilancio delle vittime non è ancora stato aggiornato.

