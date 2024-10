Curva Inter, Angelini sbotta: “Non c’è un certo insabbiamento mediatico? La Juve denuncia e viene trattata da collusa, loro invece…” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella puntata del contenitore “Radio Radio lo Sport” è Intervenuto il giornalista e tifoso Juventino, Antonello Angelini, che ha voluto sottolineare la disparità di trattamento tra la squadra bianconera e l’Inter per il caso curve. Di seguito vi riportiamo le sue parole. “Il caso dell’Inter è ben più grave di quello della Juventus perché quello L'articolo Curva Inter, Angelini sbotta: “Non c’è un certo insabbiamento mediatico? La Juve denuncia e viene trattata da collusa, loro invece” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti: Rabiot, il fratello attacca duramente l’Inter: “InterCorruptionVAR. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella puntata del contenitore “Radio Radio lo Sport” èvenuto il giornalista e tifosontino, Antonello, che ha voluto sottolineare la disparità di trattamento tra la squadra bianconera e l’per il caso curve. Di seguito vi riportiamo le sue parole. “Il caso dell’è ben più grave di quello dellantus perché quello L'articolo: “Non c’è un? Ladainvece” proda Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti: Rabiot, il fratello attacca duramente l’: “CorruptionVAR.

