Ilfattoquotidiano.it - Così l’intelligenza artificiale darà più spazio libero per “pensare” ai robot del futuro

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Mentre si riapre il dibattitto sui rischi deldopo il Nobel per la Fisica a uno dei padri dell’Ai, che ha messo in guardia sui rischi, arriva la notizia che il cervello deidelavrà molto piùper ‘’, proprio grazie al. Vanno in questa direzione i primi dispositivi comandati senza l’utilizzo di circuiti elettrici descritti sulla rivista Advanced Science. Promettono di aprire la strada a una nuova generazione dicapaci di muovere i loro corpi in maniera del tutto indipendente dal ‘cervello’: ciò lasciaper software più complessi, come quelle reti neurali artificiali le cui basi sono state gettate dai due premi Nobel John Hopfield e Geoffrey Hinton.