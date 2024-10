Coppa Italia, data e orario degli ottavi: il Napoli affronta la Lazio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia: il Napoli affronterà la Lazio, ecco quando Dopo aver superato Modena e Palermo, il percorso del Napoli in Coppa Italia inizia a diventare più interessante: agli ottavi c’è la Lazio. La competizione è chiaramente un obiettivo stagionale. E non sarà assolutamente snobbata dagli azzurri, vista l’assenza dalle coppe europee. Oltretutto, come accaduto contro il Palermo, è una grande chance per Conte per lanciare i giocatori che hanno meno minuti in campionato. Quest’oggi la Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari dei match validi per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La prima sfida si disputerà il 3 dicembre, mentre il quadro completo si avrà solo dal 19, dopo oltre due settimane. Inter-Udinese sarà l’ultima gara delle migliori 16. Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Lega Serie A ha annunciato le date e gli oraridi finale di: ilaffronterà la, ecco quando Dopo aver superato Modena e Palermo, il percorso delininizia a diventare più interessante: aglic’è la. La competizione è chiaramente un obiettivo stagionale. E non sarà assolutamente snobbata dagli azzurri, vista l’assenza dalle coppe europee. Oltretutto, come accaduto contro il Palermo, è una grande chance per Conte per lanciare i giocatori che hanno meno minuti in campionato. Quest’oggi la Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari dei match validi per glidi finale di. La prima sfida si disputerà il 3 dicembre, mentre il quadro completo si avrà solo dal 19, dopo oltre due settimane. Inter-Udinese sarà l’ultima gara delle migliori 16.

