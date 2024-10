Contributi Aziende agricole senza assunzioni per un anno: al via la sospensione automatica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Novità importanti sui Contributi per le Aziende agricole che impiegano esclusivamente operai a tempo determinato. Con la circolare 91 del 9 ottobre, Inps ha messo nero su bianco che, in assenza di lavoratori stagionali per un intero anno, l’ente sospenderà d’ufficio la posizione Contributiva dell’azienda. La stessa circolare indica anche le modalità di sospensione delle attività da parte dei datori di lavoro agricoli che non hanno operai agricoli a tempo determinato in forza per un anno intero.In particolare, se un datore di lavoro agricolo non ha inviato flussi Contributivi Uniemens-PosAgri, e non ha mantenuto contratti di lavoro attivi per un intero anno civile, la sua posizione sarà sospesa d’ufficio. Leggioggi.it - Contributi Aziende agricole senza assunzioni per un anno: al via la sospensione automatica Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Novità importanti suiper leche impiegano esclusivamente operai a tempo determinato. Con la circolare 91 del 9 ottobre, Inps ha messo nero su bianco che, in asdi lavoratori stagionali per un intero, l’ente sospenderà d’ufficio la posizioneva dell’azienda. La stessa circolare indica anche le modalità didelle attività da parte dei datori di lavoro agricoli che non hoperai agricoli a tempo determinato in forza per unintero.In particolare, se un datore di lavoro agricolo non ha inviato flussivi Uniemens-PosAgri, e non ha mantenuto contratti di lavoro attivi per un interocivile, la sua posizione sarà sospesa d’ufficio.

