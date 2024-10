Notizie.com - Commissione Covid, scontro tra Conte e familiari vittime: “Ancora niente scuse, anzi, ci accusano”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Dopo quattro anni idelledelnon hannoavuto delle. E, vengono messi sotto accusa”. È scoppiata la polemica ieri, martedì 8 ottobre, tra idellee Giuseppe. Durante le audizioni dellaparlamentare di inchiesta sulla pandemia-19, le associazioni hanno espresso la loro rabbia per le “mancate terapie” e per non aver potuto vedere i lorodeceduti. E hanno parlato di “cartelle cliniche false” e del presunto ritardo della zona rossa a Bergamo.tradelle(Ansa Foto) – notizie.comProprio su quest’ultima, è nato un dibattito tra Consuelo Locati, avvocata dell’AssociazioneSereni e Sempre Uniti, e l’ex premier.