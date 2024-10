361magazine.com - Collagene + Vitamina C: arriva il perfetto alleato anti età

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un nuovodi bellezza per contrastare i segni del tempo è stato sviluppato da Nu Skin. Il brand annuncia l’introduzione di Nutricentials Pump Vitamin C + Collagen. Perché integrarlo nella Beauty routine Parte della famiglia Nutricentials, linea basata sul concetto di bellezza naturale e caratterizzata da formulazioni non comedogenico basate su un Complesso Botanico Bioadattivo, una miscela di 5 estratti botanici da piante adattogene di proprietà dell’azienda, anche il nuovo siero Pump Vitamin C + Collagen è pensato per aumentare la resilienza della pelle e aiutarla a schermarsi contro i fattori esterni, quali stress, inquinamento, stanchezza. Nutricentials PumpC +combina ingredienti potenti come laC e gli Aminoacidi di, con l’obiettivo di ottenere una pelle dall’aspetto più luminoso e fresco.