Cina: Shandong, stagione autunnale di raccolto dei cereali (2) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Linyi, 09 ott – (Xinhua) – Un contadino lavora in un campo di pannocchie nella cittadina di Deping della contea di Linyi, nella provincia orientale cinese dello Shandong, oggi 9 ottobre 2024. La stagione autunnale del raccolto dei cereali e’ iniziata in tutto il Paese. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Shandong, stagione autunnale di raccolto dei cereali (2) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Linyi, 09 ott – (Xinhua) – Un contadino lavora in un campo di pannocchie nella cittadina di Deping della contea di Linyi, nella provincia orientale cinese dello, oggi 9 ottobre 2024. Ladeldeie’ iniziata in tutto il Paese. (Xin) Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

UFFICIALE - Klopp Global Head of Soccer di Red Bull dal 1° gennaio - Ora è ufficiale: Jürgen Klopp assumerà il ruolo di Global Head of Soccer della Red Bull a partire dal 1° gennaio 2025. Il 57enne tedesco "supervisionerà la rete internazionale dei club calcistici dell ... (napolimagazine.com)

Klopp torna in pista: sarà Global Head of Soccer della Red Bull ma avrà una "via di fuga" - Dopo nove anni trascorsi sulla panchina del Liverpool, Jürgen Klopp ha pensato di prendersi una pausa ma questo riposo dovrebbe durare solo fino. (tuttomercatoweb.com)

Klopp torna in pista a gennaio: sarà Global Head of Soccer della Red Bull ma avrà una "via di fuga" - Dopo nove anni trascorsi sulla panchina del Liverpool, Jürgen Klopp ha pensato di prendersi una pausa ma questo riposo dovrebbe durare solo fino. (tuttomercatoweb.com)