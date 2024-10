Spazionapoli.it - Caprile a Radio CRC: “Buffon idolo. Che fortuna allenarmi con Meret. Classifica? A maggio vedremo”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’intervista ad Elia, il secondo portiere del Napoli e che ha preso il posto diin questo ultimo periodo causa infortunio Eliaha rilasciato un’intervista aCRC, partner del Napoli, nella quale ha sviscerato diversi temi: dai suoi modelli di riferimento, al momento che sta vivendo nel club, al suo primo anno in azzurro. Il portierone ha preso il posto di Alexnelle ultime uscite, poiché il numero 1 è into e ritornerà per la trasferta ad Empoli dopo la sosta.si è ben comportato ed è stato bravissimo quando chiamato in causa. Ecco come funziona il dualismo in allenamento con Alex.: “Il segreto è che Conte ci vuole compatti.